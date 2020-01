Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Salzungen (ots)

Ein 61-jähriger Fahrzeug-Führer parkte Mittwochvormittag sein Auto am rechten Fahrbahnrand der Pestalozzistraße in Bad Salzungen. Beim Aussteigen öffnete er die Tür, ohne auf den vorbeifahrenden Verkehr zu achten. Der Fahrer eines VW konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

