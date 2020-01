Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe nicht enteist

Crock (ots)

Ein 60-jähriger PKW-Fahrer wollte Mittwochmorgen aus einer Grundstückseinfahrt in Crock auf die Straße in Richtung Brünn auffahren, stieß dabei aber mit einem auf der Vorfahrtsstraße fahrenden 60-jährigen Suzuki-Fahrer zusammen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass die Frontscheibe vom Auto des Verursachers nicht ordentlich enteist und so seine Sicht eingeschränkt war. Zudem nahmen die Polizisten eine deutliche Alkohofahne wahr. Der Mann musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus mitkommen, da er den freiwilligen Vortest nicht bedienen konnte. Ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro entstand.

