Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frau gesucht

Suhl (ots)

Ein 82-jähriger Peugeot-Fahrer stieß beim Rangieren am Mittwoch gegen 14.30 Uhr gegen einen Ford, der auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang eines Seniorenheimes in der Rimbachstraße in Suhl geparkt war. Der Mann wurde seinen Angaben nach von einer Frau eingewiesen. Für die Bearbeitung der Verkehrsunfallanzeige bittet die Polizei die unbekannte Frau, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 im Inspektionsdienst zu melden.

