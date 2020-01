Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe eingeschlagen

Suhl (ots)

Zwei Männer warfen am späten Mittwochabend eine Fensterscheibe der Stadtkantine in der Bahnhofstraße in Suhl mit einer Bierflasche ein und zwei weitere beschädigten sie mit Faustschlägen. Die Beamten der Suhler Polizei und der Einsatzunterstützung konnten nur kurz nach der Tat die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer, von denen einer eine deutliche Verletzung an der Hand aufwies, feststellen. Sie müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell