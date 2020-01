Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad geklaut

Floh-Seligenthal (ots)

Eine 32-jährige Frau war Mittwochabend mit ihrem Fahrrad auf dem Mommelsteinradweg von Floh nach Schmalkalden unterwegs. Ihr kam ein bislang unbekannter vermummter Mann entgegengelaufen, der sich der Radlerin in den Weg stellte, so dass diese stark abbremsen musste. Der Unbekannte zog die Frau anschließend vom Rad, schnappte sich das E-Bike und fuhr in Richtung Schmalkalden davon. Die 32-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, aber ihr 3.500 Euro teures Fahrrad ist samt Täter bis zum jetzigen Zeitpunkt unauffindbar.

