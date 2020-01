Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Drogen und mit Waffen

Viernau (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Mittwochmittag einen 28-jährigen Audi-Fahrer in der Ernst-Thälmann-Straße in Viernau. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabis. Der Mann gestattete den Bamten einen Blick in seinen Audi und dabei fanden sie ein Bajonett und ein Samuraischwert, zudem trug der Mann einen Teleskopschlagstock am Körper. Alle Hieb- und Stichwaffen wurden sichergestellt und der Mann erhält neben der Anzeige, weil er berauscht Auto gefahren ist, auch noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

