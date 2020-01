Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand im Einfamilienhaus

Schmalkalden (ots)

Im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Mittelschmalkalden kam es in den frühen Morgenstunden des 23.01.2020 (etwa gegen 02:30 Uhr) zu einem Brand, welcher nach ersten Erkenntnissen durch ein am Vorabend in Betrieb genommenes elektrisches Gerät verursacht wurde. Der Vater der anwesenden vierköpfigen Familie wurde durch die Auslösung eines Rauchmelders darauf aufmerksam, unternahm einen Löschversuch und brachte seine Familie aufgrund der starken Rauchentwicklung im Erdgeschoss zunächst auf dem Balkon des Obergeschosses in Sicherheit. Von dort wurde die Familie mit zwei Kindern von der Feuerwehr mittels Drehleiter geborgen. Alle Bewohner wurden vorsorglich medizinisch versorgt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Suhl hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell