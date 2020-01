Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bus beschmiert

Milz (ots)

Ein bislang unbekannter Täter besprühte am Montag in der Zeit von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr die Frontscheibe eines Busses, der auf dem Gelände der Agrargenossenschaft in der Untertorstraße in Milz abgestellt war, mit weißer Farbe. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Ermittlungen zum Täter dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell