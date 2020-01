Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Gegenverkehr

Vacha (ots)

Ein 32-jähriger Fiat-Fahrer befuhr Montagmorgen die Werrastraße in Vacha und wollte sich an der Ampelkreuzung in die Linksabbiegespur in Richtung Dorndorf einordnen. Dabei geriet er auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen. Es blieb glücklicherweise bei Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell