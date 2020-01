Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Renitenter Ladendieb und mutige Angestellte

Hildburghausen (ots)

Ein 26-jähriger Mann entwendete Montagmittag drei Flaschen Rum aus einem Lebensmittelmarkt in der Schleusinger Straße in Hildburghausen. Mitarbeiter des Marktes bemerkten den Diebstahl und forderten den Mann auf, den Rucksack zu öffnen. Er holte eine der Flaschen heraus und als ein Mitarbeiter angab, die Polizei zu informieren, übergab er auch die beiden anderen Flaschen. Der Mann sollte sich zur Fertigung der Ladendiebstahlsanzeige ausweisen, doch daran dachte er nicht und es kam zum Gerangel. Die Angestellten konnten den Mann fixieren und als er beteuerte, sich beruhigt zu haben, ließen sie ihn los. Der 26-Jährige nutze nun seine neu gewonnene Freiheit, schubste einen der Mitarbeiter, warf eine Flasche in Richtung der anderen und nahm eine zweite, um diese einen weiteren Mann auf den Kopf zu schlagen. Der Dieb versuchte zu flüchten, aber die mutigen Zeugen wollten ihn ziehen zu lassen und überwältigten ihn erneut. Bis die Polizei eintraf hielten sie den Dieb fest. Er kam in den Gewahrsam der Polizeiinspektion Hildburghausen, wo er fortwährend randalierte. Da gegen den 26-jährigen Mann ein offener Haftbefehl bestand, kam er anschließend in die JVA nach Suhl-Goldlauter.

