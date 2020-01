Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb warf mit Flaschen

Meiningen (ots)

Montagmittag steckte ein 26-Jähriger mehrere Schnapsflaschen in einem Supermarkt in Hildburghausen in seine Tasche und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Als der Geschäftsführer den Mann ansprach, versuchte dieser zu flüchten. Beim Festhalten schlug der Dieb um sich und verletzte den Geschäftsführer mit einer Flasche am Kopf. Außerdem warf er mit Flaschen nach dem Personal. Informierte Polizisten stellten fest, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl vorlag und lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell