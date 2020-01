Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verstoß gegen das Waffengesetz

Suhl (ots)

Für Aufregung sorgte Samstagabend ein 52-jähriger Mann, der sich in einem Imbiss in der Friedrich-König-Straße in Suhl aufhielt und eine Waffe in der Hand hielt. Die Beamten der Suhler Dienststelle und Unterstützungsbeamte der Bereitschaftspolizei, die an diesem Tag ihren Dienst in Suhl verrichteten, eilten zur angegebenen Adresse und konnten den Mann überwältigen. Bei der Waffe handelt es sich um eine Dekowaffe, die sichergestellt wurde. Der stark alkoholisierte Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

