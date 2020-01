LPI-SHL: Kontrolle übers Auto verloren

Landespolizeiinspektion Suhl

Ein 21-Jähriger befuhr am Samstag gegen 23.15 Uhr mit seinem Auto die Amtsstraße in Breitungen. In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto. Er kam von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Parkbank, einen Mülleimer sowie gegen eine Hausfassade. Dabei entstand Sachschaden. Der Fahrzeug-Führer blieb unverletzt.

