Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Über Straße geschlittert

Schlechtsart (ots)

Ein 20-Jähriger fuhr am Samstag gegen 4.30 Uhr mit seinem Auto von Schlechtsart nach Trappstadt, als er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum krachte. Ursache war vermutlich die stark vereiste Fahrbahn. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Am PKW entstand Sachschaden.

