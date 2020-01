Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Baumarkt

Suhl (ots)

Im Zeitraum von Dienstag bis Samstag, 10:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam durch einen Stahlzaun auf der Rückseite des Globus-Baumarktes in Suhl im Gartenbereich ein. Hier hatten zuvor die Täter ihr Beutegut abgelegt, welches sie mitnahmen. An dem Zaun selbst ist ein hoher Sachschaden entstanden. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 3690 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell