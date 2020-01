Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Meiningen (ots)

Am Freitagmorgen kam es in Meiningen, Röntgenstraße auf dem Parkplatz der dortigen Berufsschule zu einem Unfall. Hierbei beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen dort abgestellten Pkw und verließ die Unfallstelle, ohne seine Personalien an die Geschädigte zu übergeben. Wer Hinweise geben kann, welche zur Aufklärung der Tat führen, wird gebeten, sich bei der PI Schmalkalden-Meiningen zu melden.

