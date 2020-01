Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug gestohlen

Meiningen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Meiningen, Leipziger Straße ein weißer Pkw Opel gestohlen, welcher auf dem Privatparkplatz einer Pension abgestellt war. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann wird gebeten, sich bei der zuständigen Dienststelle in Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell