Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mann außer Kontrolle

Meiningen (ots)

Am frühen Freitagabend geriet in Meiningen ein Mann außer Kontrolle. Hierbei trat der aggressive und polizeibekannte Mann in einem Mehrfamilienhaus mehrere Türen ein und verletzte eine Anwohnerin leicht. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten den Mann beruhigen, ebenfalls wurde er bis zum nächsten Morgen des Hauses verwiesen. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

