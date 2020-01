Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb rannte davon

Themar (ots)

Ein Unbekannter entnahm Donnerstagabend mehrere Lebensmittel aus dem Regal eines Supermarktes in der Meininger Straße in Themar und steckte diese in seinen Rucksack. An der Kasse legte er lediglich zwei Flaschen Bier auf das Kassenband, um diese zu bezahlen. Als eine Angestellte den Mann aufforderte, den Rucksack zu öffnen und sie ins Büro zu begleiten, flüchtete er mit dem Diebesgut. Hinweise zum Dieb nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

