Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht und Alkohol festgestellt

Bad Liebenstein (ots)

Ein 59-jähriger Autofahrer beschädigte Mittwochnachmittag einen Torpfosten in der Straße "Kallenbach" in Bad Liebenstein und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen bemerkten den Unfall und konnten den Polizeibeamten bei der Ermittlungsarbeit helfen. Die Spur führte zu dem 59-jährigen Hyundai-Fahrer, welcher in Barchfeld festgestellt werden konnte. Während der Vernehmung des Mannes bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Ein Test ergab einen Wert von 0,96 Promille. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Klinikum nach Bad Salzungen begleiten.

