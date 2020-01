Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Knaller gezündet

Schwallungen (ots)

Zwei Kinder zündeten Mittwochabend auf dem Skaterplatz in der Bahnhofstraße in Schwallungen zwei Feuerwerkskörper an, danach fuhren sie mit ihren Rädern zu einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße und warfen einen Böller in einen Mülleimer. Durch die Detonation landete der gesamte Müll auf dem Fußweg. Die beiden Jungs konnten ermittelt werden und übergaben den Polizisten die restlichen Knaller.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell