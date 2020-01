Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zustellfahrer beklaut

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete am Mittwoch gegen 14.00 Uhr den Rucksack eines 28-jährigen Paketzustellers aus seinem Lieferfahrzeug, welches für eine kurze Zeit in der Stiller Gasse / Ecke Salzbrücke in Schmalkalden abgestellt war. Durch zwei Passanten wurde der Geschädigte auf die Tat aufmerksam gemacht. Eine Fahndung nach dem Täter blieb bislang ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell