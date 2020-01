Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel beschädigt

Hildburghausen (ots)

Ein 52-jähriger Lastwagenfahrer befuhr Mittwochmittag den Kaltenbronner Weg in Hildburghausen in Richtung Weitersrodaer Straße. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Lastwagen stießen beide Außenspiegel aneinander. Es entstand lediglich Sachschaden.

