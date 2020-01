Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung

Suhl (ots)

Ein 21-jähriger Mann betrat Donnerstagnacht (16.01.2020) die Polizeidienststelle in der Bahnhofstraße in Suhl und teilte den Beamten mit, dass er soeben in eine Auseinandersetzung in der Straße "Am Himmelreich" in Suhl verwickelt war. Seinen Angaben nach wurde er von einem bislang unbekannten Täter mit einem Gegenstand geschlagen und dabei ging eine Flasche, die er in der Hand hielt, kaputt. Durch die entstandenen Glassplitter erlitt er eine Schnittverletzung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat, die sich um Mitternacht herum ereignete, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

