Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall an der Kreuzung

Suhl (ots)

Ca. 13.000 Euro Sachschaden entstanden Mittwochmorgen (15.01.2020) bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung "Hopfenblüte" in Suhl. Ein 58-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Würzburger Straße in Richtung Meiningen und missachtete die rote Ampel. Er stieß im Kreuzungsbereich mit dem Dacia einer 57-jährigen Frau zusammen, die bei grün aus der Leonhard-Frank-Straße in Richtung Autobahn unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia gegen ein Verkehrszeichen und gegen einen aus Meiningen kommenden, aber an der roten Ampel stehenden PKW gedrückt. Die 57-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

