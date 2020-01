Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 17.50 Uhr die Dolmarstraße in Meiningen in Richtung Autobahn. Beim Vorbeifahren an einem Mercedes, dessen Fahrer zu diesem Zeitpunkt gerade in seine Hofeinfahrt biegen wollte, stieß der Unbekannte gegen diesen PKW. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei zu melden.

