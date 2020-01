Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Containerbrand

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entzündete am späten Dienstagabend den Inhalt eines aus Blech bestehenden Papiercontainers, der auf einem Parkplatz an der Steinernen Wiese in Schmalkalden stand. Die Besatzung eines vorbeifahrenden Rettungswagens bemerkte die starke Rauchentwicklung und informierte die Feuerwehr. Ca. 100 Euro Schaden entstanden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

