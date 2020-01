Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe

Zella-Mehlis (ots)

Eine 20-Jährige entwendete Dienstagabend Kopfhörer im Wert von 200 Euro aus einem Elektronikmarkt in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Zeitgleich machte sich auch ein 38-Jährier an einer Festplatte im Wert von 120 Euro zu schaffen. Beide erhalten neben einer Anzeige wegen Ladendiebstahls auch ein Hausverbot für den Einkaufsmarkt.

