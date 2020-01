Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Anhänger eingeklemmt

Gräfendorf-Nitzendorf (ots)

Ein 76-jähriger Mann wollte Dienstagmittag (14.01.2020) in Gräfendorf-Nitzendorf ein Rad an seinem Wohnwagen wechseln. Dazu bockte er den Wagen auf und machte sich an die Arbeit. Allerdings versagte der Wagenheber und klemmte den Senior zwischen Rad und Radkasten ein. Erst durch die Kameraden der Feuerwehr, die den Wohnanhänger anhoben, gelang es, den Mann zu befreien. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

