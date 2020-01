Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Ein 39-jähriger Mann befand sich Montagnachmittag in einem Baumarkt in der Straße "Steinsfelder Wasser" in Suhl. Er entfernte die Verpackungen einiger Werkzeuge und versteckte diese anschließend unter seiner Bekleidung. Ein Zeuge beobachte den Mann und dieser wurde nachdem er die Kasse, ohne zu bezahlen passierte, angehalten. Eine Anzeige und Hausverbot war die Folge.

