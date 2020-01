Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geländer beschädigt und weitergefahren

Goßmannsrod (ots)

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer stieß Montagvormittag gegen ein Brückengeländer in der Brünner Straße in Goßmannsrod und beschädigte dieses. Ein Zeuge hörte den Knall und sah den Lastwagen wenig später davon fahren. Er merkte sich das Kennzeichen und übergab es der Polizei. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell