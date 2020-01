Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall an Engstelle

Bad Salzungen (ots)

Am 10.01.2020 gegen 15:30 Uhr ereignete sich in Dönges in der Frankfurter Straße ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein UPS-Zustellerfahrzeug hielt verkehrsbedingt an der Engstelle, um einen entgegen kommenden LKW passieren zu lassen. Der Fahrzeugführer des hinter dem UPS-Wagen fahrenden PKW Dacia bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell