Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Räuberischer Diebstahl im Einkaufsmarkt

Suhl (ots)

Am 11.01.2020 gegen 15:50 Uhr kam es in Suhl, Friedrich-König-Straße in einem Verbrauchermarkt zu einem räuberischen Diebstahl. Ein Angestellter des Marktes konnte zunächst beobachten, wie der 20 jährige Beschuldigte marokkanischer Herkunft eine Schnapsflasche in seine Hose steckte und in Begriff war, den Laden zu verlassen. Durch den Angestellten wurde der Beschuldigte angesprochen und am Weglaufen gehindert. Daraufhin schlug der Beschuldigte auf den Angestellten ein. Dieser konnte den Angriff abwehren und den Täter festhalten. Hierbei versuchte sich der 20 jährige loszureißen. Durch einen Kunden, der das Szenario beobachtete, konnte im Zusammenwirken mit dem Angestellten eine Flucht des 20 jährigen vereitelt werden. Anschließend verbrachten Beide den Beschuldigten ins Büro des Marktes. Hier versuchte der Beschuldigte die beiden Zeugen mit der Flasche zu schlagen. Der Angriff wurde erfolgreich abgewehrt. Entsprechende Anzeigen wurden eingeleitet und der Beschuldigte wurde zudem erkennungsdienstlich behandelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell