Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebisches Pärchen im Elektrofachgeschäft gestellt

Zella-Mehlis (ots)

Am 10.01.2020 gegen 15:00 Uhr betrat ein 40 jähriger Zella-Mehliser mit seiner 15 jährigen Begleiterin in Zella-Mehlis, Industriestraße den dortigen Elektronikmarkt, entnahmen aus 2 Verpackungen die dazugehörigen Kopfhörer, steckten diese in ihren mitgeführten Rucksack und verließen anschließend den Laden ohne die Ware zu bezahlen. Sie waren jedoch vorher durch einen Mitarbeiter beobachtet worden. Beide Täter wurden durch den Mitarbeiter angesprochen und festgehalten. Bei der Durchsuchung des Rucksacks wurde noch weiteres Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Der Wert der Kopfhörer lag bei 428 Euro. Entsprechende Anzeigen wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell