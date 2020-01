Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Vereinsheim

Hildburghausen (ots)

In der Zeit vom 27.12.2019 bis 10.01.2020 drangen unbekannte Täter in das Vereinsheim des Modellfliegervereins in Simmershausen ein. Der oder die unbekannten Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten des Vereins. Entwendet wurden Spargelder in Höhe von etwa 60 Euro, zum entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden.

