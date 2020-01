Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung Kfz

Hildburghausen (ots)

In der Nacht vom 09.01. zum 10.01.2020 wurde die Scheibe eines in Hildburghausen, Waldstadt abgeparkten Pkw's zerstört. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. In der Vergangenheit kam es zu zwei gleichgelagerten Sachverhalten, indem jeweils die Scheibe eines abgeparkten Pkw's zersört, aber nichts entwendet wurde.

