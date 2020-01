Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Vereinsheim

Grabfeld OT Exdorf (ots)

In der Zeit zwischen dem 05.01.2020, 20:00 Uhr und 10.01.2020, 18:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Vereinsheim des HSV Exdorf 1998 e.V in Exdorf. Dabei drangen unbekannte Täter in das Gebäude in der St.-Bernhard-Straße ein und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Polizeiinspektion Meinigen bittet um Hinweise zu Tat oder Täter unter der Telefonnummer 03693 591 224.

