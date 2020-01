Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Tankstellenüberfall

Stadtlengsfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte Freitagmorgen (10.01.2020) gegen 5.00 Uhr eine Tankstelle in der Eisenacher Straße in Stadtlengsfeld zu überfallen. Mit vorgehaltener Waffe ging der maskierte Mann in den Geschäftsbereich und forderte den Angestellten auf, Geld zu übergeben. Dieser antwortete dem Mann, kein Geld zu haben und so ergriff der Unbekannte die Flucht. Beschrieben werden konnte er wie folgt: - 170 bis 175 Zentimeter groß, - dunkle Arbeitsbekleidung, - Mütze und - Rucksack auf dem Rücken. Ob es sich bei der Pistole um eine scharfe oder eine Schreckschusswaffe handelte ist unbekannt. Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0.

