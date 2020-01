Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall

Meiningen (ots)

Eine 44-jährige Ford-Fahrerin befuhr Donnerstagnachmittag die Marienstraße in Meiningen in Richtung Innenstadt. Nach der Einmündung in die Neu-Ulmer-Straße stockte der Verkehr und sie fuhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihr befindlichen PKW auf, der wiederum auf das davor stehende Fahrzeug geschoben wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, es entstand lediglich Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell