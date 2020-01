Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Überholen

Walldorf (ots)

Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 10.10 Uhr die Bundesstraße 19 von Eisenach nach Meiningen. Am Ortsausgang von Walldorf wollte er einen vor ihm fahrenden PKW überholen und scherte aus. Dabei stieß er jedoch seitlich an den Audi eines bisher unbekannten Fahrzeugführers, der sich ebenfalls im Überholvorgang befand. Der Unfallgeschädigte fuhr weiter und wird nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell