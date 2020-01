Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rucksack voller Diebesgut

Hildburghausen (ots)

Die Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes in der Eisfelder Straße in Hildburghausen informierte Donnerstagabend die Polizei, weil die Diebstahlswarnanlage bei einem 30-jährigen Mann anschlug, dieser sich aber nicht in den Rucksack schauen ließ und auch die Angabe seiner Personalien verweigerte. Die Beamten übernahmen die Anzeigenaufnahme und fanden bei der Durchsuchung des Mannes und seines Rucksackes entwendete Waren im Wert von ca. 220 Euro.

