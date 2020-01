Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Junge angefahren

Viernau (ots)

Ein 9-jähriger Junge wollte Donnerstagnachmittag die Straße "Platz der Deutschen Einheit" in Viernau überqueren, achtete dabei aber nicht auf den Straßenverkehr. Eine 33-jährige Honda-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und so stieß der Junge leicht mit dem Außenspiegel des Honda zusammen. Er stürzte und riss dabei seinen 9-jährigen Begleiter ebenfalls mit zu Boden. Der 9-Jährige verletzte sich leicht an der Schulter und sein Begleiter blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

