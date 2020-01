Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Parfümdiebe

Suhl (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Donnerstag gegen 16.30 Uhr zwei Männer, die sich auffallend auffällig in einer Drogerie im Steinweg in Suhl verhielten. Sie standen beide im Bereich der Parfümabteilung und schauten sich regelmäßig um. Einer der Beiden trug eine Tüte bei sich und als sich die Zeugin näherte verließen die Männer das Geschäft. Bei der Nachschau stellten Mitarbeiter das Fehlen von mehreren Flakons im Wert von über 600 Euro fest. Beschrieben werden konnten die Unbekannten wie folgt: - 20 bis 25 Jahre alt, - 170 bis 175 Zentimeter groß, - schlank, - einer der Beiden trug eine blaue Röhrenjeans, - dunkle Haare und - südländisches Aussehen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

