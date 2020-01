Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mann warf mit Steinen auf Wohnhaus

Hildburghausen (ots)

Die Polizei musste am 08.01.2020 gegen 21:45 Uhr in der Eisfelder Straße in Hildburghausen zum Einsatz kommen, weil ein 36-Jähriger zum wiederholtem Male mit Steinen auf ein Nachbarhaus warf. Dabei wurde ein Fensterrahmen im Erdgeschoss des Hauses beschädigt. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Der Täter wurde mit zur Dienststelle genommen und später in ein Fachkrankenhaus gebracht.

