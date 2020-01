Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Fahrzeug gegen Straßenlaterne und Garagentor

Themar (ots)

In der Ernst-Thälmann-Straße in Themar kam am 08.01.2020 gegen 11:40 Uhr der Fahrer eines PKW Opel Astra mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidiert der PKW zunächst mit einer Straßenlaterne und prallte in der Folge gegen ein Garagentor. Dadurch wurde der 79-Jährige Fahrer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Opelfahrer bereits vor dem Unfall gesundheitliche Probleme. Am Fahrzeug, der Straßenlaterne sowie am Garagentor entstand Sachschaden.

Polizeiinspektion Hildburghausen

