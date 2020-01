Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad entwendet

Schmalkalden (ots)

Im Zeitraum vom 08.01.2020 00.30 Uhr bis 14.30 Uhr wurde An der Bahn in Schmalkalden ein Fahrrad der Marke Cupe im Wert von ca. 900 Euro entwendet. Das Fahrrad war fest mit einem Seilschloss an einem Carport angeschlossen. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

