Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Liebenstein (ots)

In der Altensteiner Straße in Schweina kam es am 08.01.2020, 08.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 51-jährige Fahrer eines PKW Kia wollte von einer Nebenstraße auf die Altensteiner Straße auffahren. Dabei missachtete er aber die Vorfahrt des auf der Altensteiner Straße fahrenden PKW BMW. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

