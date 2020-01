Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zerstörte Bushäuschen

Meiningen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden im Landkreis Schmalkalden-Meiningen wieder mehre Bushäuschen beschädigt, in dem die Scheiben teilweise ganz zerstört wurden. In Meiningen/ Dreißigacker wurden gegenüber der Fahrerlaubisbehörde und gegenüber eines Supermarktes die Bushäuschen zerstört sowie in Meinigen in der Schillerstraße und am Platz Der Deutschen Einheit in Untermaßfeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telef.-Nr. 03693/591-0 entgegen.

