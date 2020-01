Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hund verursachte Unfall

Suhl (ots)

Eine 59-jährige PKW-Fahrerein befuhr Dienstagmorgen die Schleusinger Straße in Suhl in Richtung Zentrum. Plötzlich lief ein Hund von rechts nach links über die Fahrbahn und die Autofahrerin stieß mit dem Tier zusammen. Der Vierbeiner flüchtete anschließend. Ob er verletzt wurde ist nicht bekannt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

