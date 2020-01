Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Steinbach-Hallenberg (ots)

Eine 54-jährige Toyota-Fahrerin befuhr Dienstagnachmittag die Lindenstraße in Steinbach-Hallenberg. An der Einmündung zum Rasenmühlenweg nahm ihr der bislang unbekannter Fahrer eines orangenen SUV die Vorfahrt und kollidierte mit der Beifahrertür des Toyota. Ein Schaden von ca. 300 Euro entstand. Der SUV-Fahrer setzte seine Fahrt nach der Kollision fort, ohne sich um den Personalienaustausch zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

